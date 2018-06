Είκοσι χρόνια λειτουργίας γεμάτα επιτυχίες και πρωτιές για το University of New York in Prague

Στις 18 Μαΐου 2018 το University of New York in Prague (UNYP) μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College γιόρτασε την 20η επέτειο λειτουργίας του, στο κατάμεστο Συνεδριακό Κέντρο της Πράγας- Zoom.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν το επιστέγασμα 20 χρόνων αριστείας και επιτυχίας στην εκπαίδευση!

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν δικαιωματικά οι απόφοιτοι και οι φοιτητές του UNYP, το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, καθώς και εξέχουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες, εκπρόσωποι από το χώρο της Κυβέρνησης της Τσεχίας και της πολιτικής, πρεσβευτές και διπλωμάτες.

Την εκδήλωση παρουσίασε ένας από τους νεότερους σπουδαστές του Πανεπιστημίου, ο Martin Carev, ευρύτερα γνωστός για το Youtube κανάλι του «Jmenuju Se Martin» (στα αγγλικά «My Name is Martin») με περισσότερους από μισό εκατομμύριο συνδρομητές.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου του New York College, Ηλίας Φούτσης, τόνισε ότι « Η επιτυχία του University of New York in Prague επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, την ακαδημαϊκή φήμη και την απήχηση του Ομίλου New York College σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Όμιλος New York College έχει πρωτοπορήσει δημιουργώντας ένα εξωστρεφές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον και έχει ιδρύσει αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα στο εξωτερικό με παρουσία σε 5 ευρωπαϊκές πόλεις, με φοιτητές από 50 χώρες και αποφοίτους που κατέχουν υψηλές θέσεις εργασίας σε εταιρίες και οργανισμούς διεθνούς κύρους» και ευχήθηκε χρόνια πολλά στο UNYP!

Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα: Ενθουσιασμό, χαρά, συγκίνηση, χορό, τραγούδι, φιλανθρωπικό χαρακτήρα, βραβεύσεις, ελπιδοφόρα μηνύματα αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι οι απόφοιτοι και οι φοιτητές του UNYP βαδίζουν με εφόδια προς το μέλλον τους! Και αυτό διότι η υψηλή θέση του University of New York in Prague και τα ισχυρά πτυχία που προσφέρει σε συνεργασία με διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια, αποτελούν εχέγγυο και διαβατήριο για παγκόσμιες καριέρες και σπουδές υπεροχής!

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College εδώ και 30 χρόνια, πρεσβεύει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση προσφέροντας σπουδές με διεθνή αναγνώριση και μια ξεχωριστή εμπειρία για ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα που οδηγούν σε Αμερικάνικο ή Ευρωπαϊκό πτυχίο από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια.

Τα πτυχία Bachelor, Master και PhD που αποκτώνται στο New York College από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ) ως ισοδύναμα με τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα (www.minedu.gr).

Το New York College είναι το μόνο κολλέγιο που έχει ιδρύσει ιδιωτικά Πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας, το University of New York in Prague-UNYP και το University of New York in Tirana-UNYT.

