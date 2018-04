Το 3ο CAROLE Συμπόσιο στο New York College Θεσσαλονίκης

Το 3ο CAROLE Συμπόσιο με θέμα «Θεωρητική Γλωσσολογία και Γλωσσική Κατάκτηση» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο NYC College Θεσσαλονίκης στις 18 Απριλίου, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας του New York College Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Γλωσσικής Εκπαίδευσης, CAROLE του Πανεπιστημίου του Greenwich.

Στο Συμπόσιο είχαν την ευκαιρία ερευνητές και ακαδημαϊκοί από τον τομέα της Θεωρητικής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Greenwich, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και του New York College της Θεσσαλονίκης, να παρουσιάσουν τμήμα της ερευνητικής τους δραστηριότητας στον τομέα της Κατάκτησης της Δεύτερης Γλώσσας και της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας υπό το πρίσμα γενετικών θεωριών (λ.χ. Καθολική Γραμματική).

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά τους ευρήματα επικεντρώνονταν στους τομείς Σύνταξης, Μορφολογίας και Σημασιολογίας. Συζητήθηκαν ζητήματα παρεμβολής, ο παράγοντας της Κρίσιμης Περιόδου και το τελικό στάδιο στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα φαινόμενα της γραμματικής όψης και της προτασιακής άρνησης. Το συμπόσιο παρακολούθησαν καθηγητές ξένων γλωσσών, φοιτητές και ερευνητές του τομέα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Οι συμμετέχοντες επαίνεσαν την εξαίρετη διοργάνωση του Συμποσίου.

Λίγα λόγια για το New York College

Το NEW YORK COLLEGE προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία για ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα που οδηγούν σε Αμερικάνικο ή Ευρωπαϊκό πτυχίο από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια, όπως το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης State University of New York- Empire State College, τα Βρετανικά University of Greenwich, University of Bolton, το Γαλλικό Universite Toulouse 1 Capitole, το Αμερικάνικο National American University και τη Ναυτική Ακαδημία Βάρνας-Nikola Vaptsarov Naval Academy.

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα επιλογής αμερικανικού ή ευρωπαϊκού μοντέλου ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα πλήθος ειδικοτήτων με υψηλού κύρους καθηγητές επιλεγμένους από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Το New York College είναι το μόνο κολλέγιο που έχει ιδρύσει ιδιωτικά Πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας, το University of New York in Prague-UNYP και το University of New York in Tirana-UNYT.

