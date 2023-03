Η βαρηκοΐα είναι η 3η πιο συχνή φυσική κατάσταση μετά την αρθρίτιδα και την καρδιοπάθεια. Υπολογίζεται ότι 78.000.000 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από βαρηκοΐα ΜΟΝΟ στην Ευρώπη.

Είναι τεράστιο θέμα δημόσιας υγείας, κι όμως ακόμα δεν μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτή. Δεν γνωρίζουμε τι είναι. Φοβόμαστε. Κάνουμε σαν να μην υπάρχει. Λες και μ’ αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστεί.

Σ’ αυτό το άρθρο θα καταρρίψουμε τους 6 πιο συχνούς μύθους για τη βαρηκοΐα, για να φωτίσουμε ένα θέμα που τόσους ανθρώπους βασανίζει, αλλά κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό.

Μύθος 1: Μόνο οι ηλικιωμένοι έχουν βαρηκοΐα

Αλήθεια:

1 στους 5 ανθρώπους παγκοσμίως έχει βαρηκοΐα. Περισσότεροι άνθρωποι πάσχουν από βαρηκοΐα απ’ ό,τι: διαβήτη, αλτσχάιμερ, αυτισμό και οστεοπόρωση μαζί! Αυτό περιλαμβάνει βρέφη, εφήβους, νέους ενήλικες, μεσήλικες και ηλικιωμένους.

Η βαρηκοΐα προκαλείται από διάφορους παράγοντες, όπως κληρονομικότητα, έκθεση σε δυνατούς ήχους, έκθεση σε ακτινοβολίες, κακή διατροφή, κάπνισμα, κλπ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 1.1 δισεκατομμύρια νέοι κινδυνεύουν να χάσουν μόνιμα την ακοή τους, λόγω της παρατεταμένης και υπερβολικής έκθεσης σε δυνατούς ήχους και μουσική απ’ τα κινητά τους.

Μύθος 2: Τα ακουστικά βοηθήματα είναι άβολα και άσχημα

Αλήθεια:

Τα ακουστικά βοηθήματα του 2023 δεν είναι αυτά που φορούσαν οι παππούδες μας. Η τεχνολογία και ο σχεδιασμός τους έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ, που μερικά καταλήγουν αόρατα.

Ανάλογα με την ανατομία του αυτιού σας, το ακοόγραμμά σας, τις αισθητικές σας προτιμήσεις στην akouson μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο κομψό και βολικό ακουστικό για εσάς.

Μύθος 3: Τα ακουστικά βαρηκοΐας κοστίζουν πολύ

Αλήθεια:

Ναι, τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ακριβά για τους περισσότερους ανθρώπους. Όμως, είναι φθηνότερα από μία αντίστοιχη χειρουργική επέμβαση. Πάνω κάτω όσο ένα εμφύτευμα δοντιού.

Υπολογίστε, επίσης, ότι ο τακτικός έλεγχος, service και οι ρυθμίσεις των ακουστικών γίνονται δωρεάν εφόρου ζωής. Το ίδιο και τα ραντεβού με τον ακοοπροθετιστή σας, για να διαπιστώσουμε αν έχει υπάρξει αλλαγή στην ακοή σας.

Με το εξαιρετικά ευέλικτο πλάνο δόσεων της akouson, την επιδότηση 450€ απ’ τον ΕΟΠΥΥ και τις έξτρα διευκολύνσεις που μπορεί να σας προσφερθούν, τα ακουστικά γίνονται προσιτά για πολύ περισσότερους ανθρώπους.

Σκεφτείτε: Πόσο σας κοστίζει η βαρηκοΐα στις σχέσεις σας και στην ποιότητα της ζωής σας; Πόσο θα πληρώνατε για να συνεννοείστε ξανά με τους ανθρώπους σας;

Μύθος 4: Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι μόνο για ανθρώπους με σοβαρή απώλεια ακοής

Αλήθεια:

Αν ο γιατρός σας έλεγε ότι είστε στο αρχικό στάδιο διαβήτη, θα παίρνατε τα απαραίτητα μέτρα ή θα περιμένατε να σοβαρέψει;

Η βαρηκοΐα που δεν αντιμετωπίζεται, χειροτερεύει. Σιγά σιγά…ανεπαίσθητα…ξεχνάτε τους ήχους και το μυαλό σας σταματάει ν’ αναγνωρίζει από πού προέρχονται ή τι είναι.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η βαρηκοΐα που δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να προκαλέσει άνοια στους ηλικιωμένους.

Σημαντικό: Όσο περισσότερο χειροτερεύει η απώλεια ακοής, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να σας βοηθήσουν τα ακουστικά, μετά.

Μύθος 5: Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τ’ ακουστικά τους – τα βάζουν στο συρτάρι

Αλήθεια:

Αυτός ο μύθος έχει ξεμείνει απ’ την εποχή των παππούδων μας. Έρευνα* που έγινε σε όλη την Ευρώπη έδειξε ότι το 94% των ανθρώπων που έχουν αγοράσει ακουστικά βαρηκοΐας ΟΝΤΩΣ τα χρησιμοποιούν και ΔΕΝ τα βάζουν στο συρτάρι.

Και μάλιστα, το 96% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας δήλωσαν ότι η ποιότητα ζωής τους βελτιώθηκε.

Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα χρησιμοποιούν, όπως υπάρχουν άνθρωποι που δεν παίρνουν τα χάπια τους. Δεν είναι, όμως, η πλειοψηφία. Πλέον.

+1: Δεν χρειάζεται να ελέγχουμε την ακοή μας αν δεν έχουμε βαρηκοΐα

Αλήθεια:

Οι τακτικοί έλεγχοι της ακοής είναι σημαντικοί για τον καθένα μας και συστήνονται ξεκάθαρα απ’ τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – ακόμα κι αν δεν έχουμε απώλεια ακοής!

Ο ωτορινολαρυγγολόγος εξετάζει την ακοή μας και μπορεί να μας προτείνει καθαρισμό, ή άλλα μέτρα για ν’ ακούμε καθαρότερα και να επικοινωνούμε καλύτερα.

Η ακοή είναι ζωή και ανθρώπινες σχέσεις

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μπορεί η βαρηκοΐα να μην μας σκοτώνει, όμως μας απομονώνει. Μας κόβει απ’ τους ανθρώπους και το περιβάλλον γύρω μας και μας μαραζώνει. Και να κάνουμε κάτι γι’ αυτή!

Αν θέλετε ν' αντιμετωπίσετε την βαρηκοΐα με ακουστικά βοηθήματα τελευταίας τεχνολογίας, που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας, καλέστε μας στο 2111 054444 ή μπείτε στη σελίδα της akouson για να μάθετε περισσότερα. Γιατί αξίζει ν' ακούτε ξανά τους αγαπημένους σας ανθρώπους.

Πηγές:

World Report of Hearing 2021 – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

* AEA, EFHOH, EHIMA report “Getting the numbers right on Hearing Loss”