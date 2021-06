Το Athens Music Week (AMW) επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 22-26 Ιουνίου, και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ συμμετέχει στο μεγάλο μουσικό γεγονός, ως Χορηγός Μουσικής Εκπαίδευσης!

Πώς μπορούν οι Έλληνες μουσικοί να αναδειχθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό; Πόσο μεγάλο κοινό έχει το ελληνικό Hip-Hop και ποιες είναι οι νέες τάσεις στην ελληνική μουσική; Υπάρχει ισορροπία των φύλων στη μουσική βιομηχανία; Τι κοινό έχουν το Spotify, το Bandcamp και το Clubhouse; Πώς χτίζεται μια μουσική καριέρα μέσω του TikTok; Όλες οι απορίες που σε απασχολούν αναφορικά με τη Μουσική, θα λυθούν μέσα από ένα μοναδικό υβριδικό event, παράλληλα με τη δυνατότητα να απολαύσεις αγαπημένους καλλιτέχνες της εγχώριας και διεθνούς σκηνής!

Ζήσε την εμπειρία του Athens Music Week, και διεκδίκησε μια ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ σπουδών στη ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, το πιο μουσικό ΙΕΚ της χώρας, με εξειδίκευση στον Τομέα Καλλιτεχνικών Σπουδών!

Παίρνοντας μέρος στο AMW, δηλώνεις αυτόματα συμμετοχή στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ του ΙΕΚ ΑΛΦΑ και μπορείς να είσαι ΕΣΥ ο ΜΕΓΑΛΟΣ τυχερός της διοργάνωσης!

Εξάλλου, όλοι οι συμμετέχοντες κερδίζουν αυτόματα έκπτωση -25% σε ειδικότητα της επιλογής τους, μεταξύ των 95 περιζήτητων ειδικοτήτων που παρέχει το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη!

*To AMW υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και JUMP European Music Market Acceleration, δύο έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διοργάνωση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | M.E.S.O Events

Για περισσότερες πληροφορίες: