Η Nikon, σε συνεργασία με τo φιλανθρωπικό ίδρυμα CIWEM για το περιβάλλον και τη διαχείριση του νερού, το δίκτυο WaterBear που αποτελεί δωρεάν πλατφόρμα streaming αφιερωμένη στο μέλλον του πλανήτη μας και την ARUP, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανικής, ανακοίνωσαν σήμερα την υψηλού προφίλ ομάδα κριτών του διαγωνισμού Environmental Photographer of the Year 2021.

Από τους χώρους της φωτογραφίας, της κλιματικής δικαιοσύνης και του περιβαλλοντικού ακτιβισμού, η ομάδα θα αποτελείται από 10 κριτές διεθνούς επιπέδου. Οι φωτογράφοι Ope Odueyungbo και Josh Haner θα συμμετέχουν μαζί με τον σχεδιαστή Marquise Stillwell, τον ακτιβιστή κατά της κλιματικής αλλαγής Frances Fox, τον διευθυντή του ICCCAD (Διεθνές κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή και την Ανάπτυξη) Saleemul Huq, την πολιτικό μηχανικό Diana Abrunhosa και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του CIWEM, Terry Fuller, για να εξετάσουν και να επιλέξουν τους νικητές.

Άλλα σημαντικά μέλη της ομάδας είναι οι παρακάτω:

Lina Kayser, φωτογράφος: Η Lina είναι Nikon Z Creator και φωτογράφος με έδρα της το Ντόβρεφιελ στη Νορβηγία. Ειδικεύεται στην αποτύπωση ψυχρών, απομακρυσμένων περιοχών στον Βορρά, καθώς και την εύθραστη ζωή στην Αρκτική. Εκτός από τα ατομικά φωτογραφικά πρότζεκ της, η Lina φιλοξενεί εργαστήρια φωτογραφίας τόσο στη Νορβηγία όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων αποστολών με πλοίο στο Σβάλμπαρντ. Με έντονο πάθος για την άγρια πανίδα στη Βόρεια Θάλασσα και στην Αρκτική, η Lina χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιράζεται τις γνώμες της και τα θέματα που την κινητοποιούν. Η Lina συνεργάζεται με τη Nikon από το 2017.

Alfie Bowen, φωτογράφος: Ο Alfie είναι ένας βραβευμένος Βρετανός φωτογράφος με αυτισμό. Το καλλιτεχνικό του όραμα διαμορφώνεται με βάση τη σχολαστική προσοχή του στη λεπτομέρεια και την ακλόνητη επιμονή του να αποδεικνύει πότε οι άλλοι κάνουν λάθος. Ο Alfie έχει αναπτύξει στενή σχέση με τα ζώα, η οποία τον βοήθησε στις πιο δύσκολες στιγμές του. Το έργο του Alfie έχει παρουσιαστεί στο BBC Earth όπου απέσπασε θετικά σχόλια από τον Sir David Attenborough και η συγκινητική προσωπική ιστορία του τον έχει φέρει σε συνεργασία με φιλανθρωπικά ιδρύματα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αυτισμό και με τα άγρια ζώα. Από το 2021, ο Alfie είναι πλέον ένας από τους Nikon Z Creators.

Ben Moore, φωτογράφος: Ο Ben Moore είναι αυτοδίδακτος εμπορικός φωτογράφος που ειδικεύεται στην αεροφωτογράφιση, την αρχιτεκτονική και την αστική φωτογραφία. Το στιλ του είναι ελαφρώς μελαγχολικό αλλά περιλαμβάνει καθαρούς, γήινους τόνους. Έχει προτίμηση στη χρήση γραμμών στις εικόνες του, με έντονη οπτική που ξαφνιάζει και ενθουσιάζει το κοινό. Ο Ben συνεργάζεται με τη Nikon από τον Αύγουστο του 2020 ως Nikon Z Creator.

Καθώς πλέον βρίσκεται στο 14ο έτος του, ο διαγωνισμός Environmental Photographer of the Year παρουσιάζει ορισμένες από τις πιο εμπνευσμένες περιβαλλοντικές φωτογραφίες στον κόσμο. Αυτός ο ετήσιος διαγωνισμός παρέχει μια διεθνή πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον του πλανήτη. Οι νικητήριες φωτογραφίες του φετινού διαγωνισμού θα παρουσιαστούν και θα εκτεθούν παράλληλα με την 26η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26) που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη τον Νοέμβριο.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλες τις ηλικίες, με προθεσμία υποβολής έως την 31η Ιουλίου 2021. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός τόσο σε επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες φωτογράφους. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν για χρηματικά έπαθλα και βραβεία και για την κορυφαία διάκριση Environmental Photographer of the Year 2021. Οι κατηγορίες είναι Environmental Photographer of the Year, Young Environmental Photographer of the Year – Βραβείο της Nikon, Βραβείο Περιβαλλόντων του Μέλλοντος (Environments of the Future), Βραβείο Βιώσιμων πόλεων (Sustainable Cities), Βραβείο Κλιματικής δράσης (Climate action), Βραβείο Νερού και Ασφάλειας (Water and Security), Βραβείο από το Ίδρυμα The Resilient Foundation (The Resilient Award) και Βραβείο Κοινού (People’s Choice). Η ψηφοφορία για την τελευταία κατηγορία θα είναι ανοικτή στο κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του μήνα πριν το COP 26.

Για να μάθετε περισσότερα, να συμμετάσχετε και για πλήρη στοιχεία σχετικά με τους κανονισμούς, τους κριτές και τα βραβεία του διαγωνισμού The Environmental Photographer of the Year επισκεφθείτε τη διεύθυνση epoty.org.