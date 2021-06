Στο πλαίσιο των εορτασμών της Διακοσιετηρίδας από την Ελληνική Επανάσταση, αναρτήθηκε στο κανάλι του New York College στο YouTube το επετειακό εκπαιδευτικό μουσικό videoclip με τίτλο “O Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας πριν 200 χρόνια” («The bicentennial Great Walk of Athens»), παραγωγής του Τμήματος Κινηματογραφικών Σπουδών του Κολλεγίου, με μουσική επένδυση από τον Μεγάλο Έλληνα Μουσουργό VANGELIS.

To videoclip, ως ένα σύντομο εικαστικό ταξίδι στο χρόνο πριν 200 χρόνια, ακολουθεί τον «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας»: Μέσα σε 4 μόνο λεπτά, αναδεικνύει την παλαιά πόλη των Αθηνών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και της Παλιγγενεσίας μέσα από 36 αριστουργήματα μεγάλων Ευρωπαίων ζωγράφων, η διαδοχική προβολή των οποίων γίνεται σε συγχρονισμό με την αριστουργηματική μουσική του VANGELIS.

Ειδικότερα, το videoclip, ως εικαστικό ιστορικό λεύκωμα (album), έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται ως ΔΩΡΕΑΝ εποπτικό εργαλείο διδασκαλίας στο μάθημα της Ελληνικής Ιστορίας σε σχολεία Μ.Ε. και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παιδαγωγική του αξία είναι μεγάλη, διότι (α) κάθε πίνακας λέει «την δική του ιστορία» για τα σκοτεινά χρόνια της Τουρκοκρατίας ή τα φωτεινά χρόνια της Παλιγγενεσίας, και (β) οι πίνακες έχουν επιλεγεί και ταξινομηθεί με κριτήρια θεματικά και χωροχρονικά, ώστε να υποσημαίνουν ένα ενιαίο ιστοριογραφικό αφήγημα που αποκαλύπτει και αυτό, ως σύνολο, μια ολοκληρωμένη «δική του ιστορία».

To New York College Film Studies Department, που ως διακεκριμένο Τμήμα της Σχολής Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του κολλεγίου παρήγαγε αυτό το συναρπαστικό και συνάμα διδακτικό videoclip, συνεργάζεται με το δημόσιο Αγγλικό Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF GREENWICH σε ακαδημαϊκό επίπεδο (πανεπιστημιακό πρόγραμμα για πτυχίο Β.Α. στις Κινηματογραφικές Σπουδές).

Ευχαριστούμε θερμά τον VANGELIS που χορήγησε στο New York College την άδεια χρήσης της υπέροχης μουσικοσυνθεσεώς του “Alpha”, από το μουσικό του album “Albedo 0.39”, που στo παρελθόν ανέβηκε στην κορυφή των music charts στην Ελλάδα και το εξωτερικό.