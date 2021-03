Σε δωρεάν webinars που θα σου κάνουν… «click», σε προσκαλεί να πατήσεις… «enter» το 13ο EDUCATION FESTIVAL, powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE,

8-12 Μαρτίου, στο πλαίσιο της 2ης Εβδομάδας Δωρεάν ONLINE Σεμιναρίων, που είναι

αφιερωμένη στον κλάδο της Πληροφορικής!

Μετά από 12 χρόνια προσφοράς εκπαίδευσης, 192 θεματικές εβδομάδες, 1.750 δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης, 1.800 εισηγητές και 160.000 συμμετέχοντες, το φεστιβάλ-θεσμός στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δρώμενα που έγινε γρήγορα η αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας, έρχεται φέτος για 13η χρονιά και σε καλεί να… μυηθείς στην πιο ρηξικέλευθη εμπειρία εκπαίδευσης, εξ αποστάσεως φυσικά, δεδομένων των συνθηκών πανδημίας!

EduModeOn… line και… το ταξίδι της δωρεάν εκπαίδευσης powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & Mediterranean College συνεχίζεται στη νέα ψηφιακή εποχή, για 13η χρονιά φέτος, με επίκεντρο την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα στην Εκπαίδευση!

Η διαχρονικότητα της Εκπαίδευσης και οι «επαναστατικές» αλλαγές των μεθόδων της -από τη ρητορική και τις σοφιστείες τον 5ο αιώνα π.Χ., μέχρι και τη virtual reality στην εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα- αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης του 13ου EDUCATION FESTIVAL: του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Με σύνθημα «EDUCATION is your PASSPORT», το αγαπημένο σου φεστιβάλ διεξάγεται -για 1η χρονιά από τη δημιουργία του- ON LINE, παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ μοναδικά webinars, μέσω υπερσύγχρονης, διαδραστικής πλατφόρμας e-learning!

Κάνε click στο επίσημο site του φεστιβάλ education-festival.edu.gr/, συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα webinars Πληροφορικής που επιθυμείς, και παρακολούθησέ τα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

ΕDUCATION IS YOUR PASSPORT -13 ΧΡΟΝΙΑ EDUCATION FESTIVAL.

Are U ready?



Για περισσότερες πληροφορίες: