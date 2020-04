Κρανίδι: Μάχη για μια σακούλα με τρόφιμα από τους διαμένοντες της δομής

Σε καραντίνα βρίσκεται η δομή στο Κρανίδι που φιλοξενεί πρόσφυγες και μετανάστες, στην οποία εστιάζεται τώρα η προσοχή αρμοδίων και ειδικών στην Ελλάδα, μετά την καταγραφή 150 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού.

Στην περιοχή βρέθηκε νωρίτερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, υπό τον οποίο έγινε σύσκεψη με φορείς της περιοχής. Με την ολοκλήρωσή της, ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους τις επόμενες ημέρες και επισήμανε την ανάγκη να προστατευθούν ειδικά οι ευπαθείς ομάδες.

Ωστόσο, η κατάσταση δεδομένα παραμένει «εύθραυστη», κάτι που αποδεικνύουν και κάποιες εικόνες σε βίντεο που δημοσίευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου οι διαμένοντες στη δομή φαίνονται να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο για μια σακούλα με τρόφιμα, από αυτές που διανέμει ειδικό κλιμάκιο.

Δείτε το βίντεο:

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV

— AFP news agency (@AFP) April 22, 2020