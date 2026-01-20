Δύο νεαροί από την Αθήνα βρέθηκαν σε μια άσχημη περιπέτεια κατά την επίσκεψή τους στη Δίρφυ Ευβοίας, όταν η έντονη χιονόπτωση τους ανάγκασε να σταματήσουν σε δασικό δρόμο και να ζητήσουν βοήθεια από τις Αρχές.

Οι δύο νεαροί κινούνταν με το αυτοκίνητό τους προς το καταφύγιο της Δίρφυος, όμως η ποσότητα χιονιού καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της πορείας τους και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο σημείο. Σήμερα τα ξημερώματα επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας για να ενημερώσουν για το περιστατικό και να ζητήσουν βοήθεια.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και εθελοντών, που επιχειρούν αυτή την ώρα να προσεγγίσουν το όχημα. Λόγω του τσουχτερού κρύου, οι νεαροί βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στο καταφύγιο της Δίρφυος.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, τόνισε ότι «τα δύο νεαρά άτομα είναι απολύτως ασφαλή, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και γίνεται προσπάθεια απεγκλωβισμού του οχήματος σε συνεργασία με μηχάνημα της Περιφέρειας».

Σύμφωνα με ειδικό του καταφυγίου, η περιοχή είχε καλυφθεί από χιόνι από χθες, όμως λόγω των βοριάδων το στρώμα πάγωσε, όπως μεταδίδει το evima. «Αν δεν έχεις τα κατάλληλα υλικά και γνώση, μπορεί εύκολα να κολλήσεις», εξηγεί.