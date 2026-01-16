Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον 16χρονο Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Σητεία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί όπως μεταδίδει το zarpanews.gr στις 14:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας.

Στον ανακριτή ο φίλος του και οδηγός του αυτοκινήτου

Ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα ο ανήλικος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ερημούπολη Σητείας το βράδυ της Τρίτης 13/1, ενώ η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον 16χρονο Γιάννη.

Ο ανήλικος, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε το όχημα τη μοιραία νύχτα, καλείται να απολογηθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου φίλου του.

Η απολογία του, σύμφωνα με το ekriti.gr πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Στο όχημα σημειώνεται πως επέβαιναν 5 νεαροί -εκ των οποίων 4 ανήλικοι.

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός από το σχολείο και τους καθηγητές του

«Με βαθιά θλίψη η σχολική κοινότητα του ΕΠΑΛ Σητείας αποχαιρετά τον μαθητή μας Ιωαννίδη Ιωάννη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η απώλειά του μας γεμίζει ανείπωτη οδύνη και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι τον γνώρισαν. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Γιάννη μας θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη».