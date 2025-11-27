Ανανεωμένο και αναβαθμισμένο επιστρέφει το χριστουγεννιάτικο χωριό της περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως, με μια θεαματική γιορτινή ατμόσφαιρα από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Με ελεύθερη είσοδο για όλους -καθημερινά από τις 16:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 το πρωί- συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς εορταστικούς προορισμούς της χώρας όπως καταγράφηκε στον ΕΟΤ, μετά την περσινή υποδοχή του ενός και πλέον εκατομμυρίου επισκεπτών του.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα «ξυπνήσει», με το άναμμα του δέντρου στο Πεδίον του Άρεως από τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και ένα φαντασμαγορικό show, την Παρασκευή στις 19:00.

Αμέσως μετά, από την κεντρική μουσική σκηνή του Χωριού, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow θα προσφέρουν ένα ζωντανό πρόγραμμα με τις πιο δυνατές επιτυχίες τους. Νωρίτερα, στις 18:00, η street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες» θα κάνει τον πρώτο εορταστικό περίπατο στο Χωριό, χαρίζοντας στους επισκέπτες τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες με διασκεδαστικό ήχο.

Και φέτος, η κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα υποδεχτεί τα πιο μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που θα κάνουν πιο χαρούμενες τις φετινές γιορτές.

Η αλλαγή της χρονιάς θα γίνει με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito σε μια μεγάλη γιορτινή παρέα.

Επίσης, συναυλίες και μουσικά αφιερώματα έχουν προγραμματιστεί για όλη την εορταστική περίοδο. Οι Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, περιλαμβάνονται στους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στην κεντρική σκηνή του χριστουγεννιάτικου χωριού.

Παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα πλαισιώνουν το γιορταστικό χώρο.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παραμένει το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο αλλά και τα σαράντα ξύλινα σπιτάκια, όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, δώρων και στολιδιών.

Χαρδαλιάς: «Επιστρέφουμε πιο αποφασισμένοι να προσφέρουμε σε όλους μια εμπειρία ακόμη πιο μαγική»

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς: «Με πολλή χαρά και ακόμη περισσότερη συγκίνηση, ανοίγουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις πύλες του χριστουγεννιάτικου χωριού μας στο Πεδίον του Άρεως. Πέρσι, χιλιάδες οικογένειες γέμισαν το Πάρκο μας με φως, ζεστασιά και χαμόγελα – και αυτή η αγκαλιά αγάπης ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας. Φέτος, επιστρέφουμε πιο έτοιμοι, πιο δημιουργικοί και πιο αποφασισμένοι να προσφέρουμε σε όλους μια εμπειρία ακόμη πιο μαγική».

«Οι γιορτές έχουν κάτι ξεχωριστό: μας θυμίζουν ότι, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει πάντα χώρος για ελπίδα, για χαρά, για μικρά θαύματα που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε να ζήσουμε εδώ – ένα πάρκο που φωτίζεται, μια πόλη που χαμογελά, μια Αττική που ανοίγει την καρδιά της σε όλους. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε κάθε γιορτινή στιγμή να έχει τη δική της ομορφιά», τόνισε ο ίδιος.

«Όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε, το Πεδίον του Άρεως αλλάζει μέρα με τη μέρα. Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το χαιρόμαστε όλοι. Και αυτές τις ημέρες, με τις μελωδίες, τις παραστάσεις, τις δράσεις για τα παιδιά μας, τα workshops, τις μικρές εκπλήξεις και τις μεγάλες στιγμές, το Πάρκο μεταμορφώνεται σε έναν ζεστό, φωτεινό χώρο συνάντησης και χαράς για όλους, όσοι το επισκέπτονται».

Τέλος, όπως είπε ο ίδιος: «Από αυτή την Παρασκευή μέχρι το τέλος των γιορτών, σας περιμένουμε και πάλι, μικρούς και μεγάλους, να περπατήσουμε μαζί σε ένα Χριστουγεννιάτικο Χωριό γεμάτο φως, μουσική και χαμόγελα – να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας και να θυμηθούμε ότι το πιο όμορφο δώρο είναι να είμαστε μαζί».

Μεγάλος χορηγός του χριστουγεννιάτικου χωριού είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote, η ΕΥΔΑΠ, η RELEASE Athens και η Snappi. Το μουσικό κανάλι MAD είναι χορηγός επικοινωνίας και έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού προγράμματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ειδικότερα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού έχει ως εξής:

Παρασκευή 28/11/2025

19:30 Θοδωρής Φέρρης – Onemanshow

Ένα πρόγραμμα με όλες τις επιτυχίες.

Σάββατο 29/11/2025

19:30 Locomondo

Φέρνουν το γνώριμο μείγμα από reggae, ska και balkan ήχους, με όλα τα αγαπημένα τους τραγούδια.

Κυριακή 30/11/2025

13:00 Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Δημήτρης Μητσιάς, η Όλγα Αντωνοπούλου και η Βιολέτα Ίκαρη με αγαπημένα τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές.

Παρασκευή 5/12/2025

19:30 Gadjo Dilo

Με τον μοναδικό τους gypsy jazz ήχο. Swing ρυθμοί, retro αισθητική και ιδιαίτερες διασκευές ελληνικών τραγουδιών δημιουργούν χορευτική ατμόσφαιρα.

Κυριακή 7/12/2025

13:00 Ρένα Μόρφη

Με την μπάντα της και την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία, μπλέκει latin ήχους, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και τις ραδιοφωνικές της επιτυχίες, σε μια ζωντανή, πολύχρωμη συναυλία για όλη την οικογένεια.

Παρασκευή 12/12/2025

19:30 Αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό

Η Πέγκυ Ζήνα, ο Δώρος Δημοσθένους και ο Γιάννης Διονυσίου ερμηνεύουν διαχρονικές επιτυχίες του Γιάννη Σπανού, από το Νέο Κύμα μέχρι τις πιο λαϊκές στιγμές του.

Σάββατο 13/12/2025

19:30 Κλαυδία

Με τις επιτυχίες που αγαπήθηκαν και τραγούδια όπως η «Αστερομάτα», σε μια σύγχρονη pop συναυλία με indie πινελιές.

Κυριακή 14/12/2025

13:00 Μελίνα Ασλανίδου

Με τις μεγάλες της επιτυχίες και την ιδιαίτερη λαϊκή-έντεχνη αισθητική της σε μια συναυλία, ιδανική για κυριακάτικη οικογενειακή βόλτα.

Παρασκευή 19/12/2025

19:30 Γιάννης Κότσιρας

Σε μία μεγάλη συναυλία με όλες τις επιτυχίες του για μια γιορτινή βραδιά με μουσική ποιότητα.

Σάββατο 20/12/2025

13:00 Άσπρο Μαύρο – Παιδική όπερα

Ένα θέαμα, που συστήνει στα παιδιά τον μαγικό κόσμο της όπερας με απλό, διασκεδαστικό τρόπο. Το «Άσπρο Μαύρο» συνδυάζει μουσική, θέατρο και κίνηση, με ήρωες που μιλούν για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί.

19:30 Όλγα Βενέτη – Παντελής Θαλασσινός

Σε μια ατμοσφαιρική συναυλία, ιδανική για χειμωνιάτικη βόλτα στο πάρκο.

Κυριακή 21/12/2025

13:00 Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μελίνα Κανά, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Κώστας Καλδάρας ερμηνεύουν τραγούδια του Απ. Καλδάρα, σε μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία, και συναίσθημα.

Τρίτη 23/12/2025

13:00 Λάχανα και Χάχανα – Χορωδία Σπύρου Λάμπρου

Ο Τάσος Ιωαννίδης ταξιδεύει τα παιδιά στον δικό του μουσικό κόσμο. Μαζί του η Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, που γεμίζει τη σκηνή με παιδικές φωνές, κίνηση και συμμετοχή.

Τετάρτη 24/12/2025

14:00 Παραμονή Χριστουγέννων με τον Πάνο Μουζουράκη

Το μεσημέρι της Παραμονής Χριστουγέννων, ο Πάνος Μουζουράκης στην κεντρική σκηνή, με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και γνωστές του επιτυχίες, στήνει ένα χαλαρό, γιορτινό live με γέλιο και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Παρασκευή 26/12/2025

19:30 Christmas House Party (Junior Papa)

Το Πεδίον του Άρεως μεταμορφώνεται για μία βραδιά σε ένα ατμοσφαιρικό open-air house club. Στα decks, ο Junior Papa μαζί με εκρηκτικό line-up DJs υπογράφουν τις πιο επιτυχημένες βραδιές των κορυφαίων clubs της πόλης, σε ένα από τα πιο δυνατά events των γιορτών.

Σάββατο 27/12/2025

19:30 Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα

Μια μεγάλη συναυλία με τα τραγούδια του από τους Στέλιο Διονυσίου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Γιώργο Ζερβάκη και Μπάμπη Στόκα στη σκηνή

Κυριακή 28/12/2025

13:00 Αφιέρωμα στο παιδικό τραγούδι

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ρένα Μόρφη, ο Γιάννης Διονυσίου και η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε ένα πρόγραμμα για παιδιά

Τρίτη 30/12/2025

13:00 Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα

Ο Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Μανουσάκη και η Ορχήστρα Μίμη Πλέσσα παρουσιάζουν τα κινηματογραφικά και λαϊκά «διαμάντια του συνθέτη.

Τετάρτη 31/12/2025

23:00 Ελένη Φουρέιρα, Zaf & DJ Bobito

Η αλλαγή του χρόνου βρίσκει το Πεδίον του Άρεως σε απόλυτη γιορτινό κλίμα, με την Ελένη Φουρέιρα στην κεντρική σκηνή και όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF με ι τις δικές του επιτυχίες και τη δυνατή του σκηνική παρουσία, ενώ ο DJ Bobito φροντίζει για το απόλυτο clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown.

Φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες άνθρωποι που μετρούν μαζί αντίστροφα για τη νέα χρονιά.

Σάββατο 03/01/2026

19:30 Νίκος Πορτοκάλογλου

Σε μια συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια από όλη την πορεία του, με ροκ, ποπ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία.

Κυριακή 4/1/2026

19:30 Show μαγείας & illusions με τον μάγο Sankara

Ένα θεαματικό show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και απρόσμενες ανατροπές, με το κοινό να ανεβαίνει στη σκηνή και να συμμετέχει ενεργά, δημιουργώντας μοναδικές στιγμές, με πολλή φαντασία και αληθινή… μαγεία.

Τρίτη 6/1/2026

13:00 Μελωδίες από την μπάντα της Αεροπορίας

Ανήμερα των Θεοφανίων, η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με κλασικά εμβατήρια, γνωστές ελληνικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικα κομμάτια.

Οι επισκέπτες μπορούν μέσα από το ενημερωμένο και λειτουργικό site του Χωριού (xmasvillageattica.gr) να βρουν το πλήρες πρόγραμμα των συναυλιών στην κεντρική σκηνή, καθώς και στα δύο μικρότερα stages που θα στηθούν στο Πεδίο του Άρεως, γεμάτα με εορταστικές μελωδίες, παιδικό θέατρο και μουσικοχορευτικές παραστάσεις.