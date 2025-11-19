Η 19η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας και η Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών. Ο συνδυασμός αυτός προκάλεσε την εξής απορία στον γνωστό σκιτσογράφο Αρκά:

«Σύμπτωση ή φεμινιστικός δάκτυλος;»

Δείτε την ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Αρκά στο Facebook:

Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου. Η παγκόσμια ημέρα καθιερώθηκε το 2001 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουαλέτας, που συγκεντρώνει στους κόλπους του πανεπιστημιακούς, υγιεινολόγους, σχεδιαστές τουαλετών, οικολόγους και άλλους ειδικούς από συναφείς κλάδους.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουαλέτας είναι η ενημέρωση του κοινού για το δικαίωμα του σε ένα καλύτερο περιβάλλον στις τουαλέτες και η διεκδίκηση του από τους ιδιοκτήτες των τουαλετών, αλλά και η υποχρέωσή του χρήστη να συνεισφέρει στη διατήρηση, την καθαριότητα και την υγιεινή τους.

Γνωρίζατε ότι…