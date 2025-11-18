Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο γηροκομείο της Κυψέλης, το οποίο έκλεισε μετά από παρέμβαση της περιφέρειας.

Συγγενείς τροφίμων και εργαζόμενοι μίλησαν για δυσχερείς συνθήκες και τραγική αντιμετώπιση των ηλικιωμένων.

«Όταν την είδε ο παθολόγος λέει “δεν έχω ξαναδεί μια γυναίκα να είναι 40 κιλά”. Φακές, ρεβίθια, ξανά φασόλια από την προηγούμενη», είπε στην ΕΡΤ η συγγενής μιας τροφίμου.

Από την πλευρά της, μία εργαζόμενη δήλωσε ότι «πολλές φορές η υπεύθυνη μας απειλούσε να δώσουμε ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά στους ασθενείς κι εμείς δεν τα δίναμε ποτέ. Ένας ασθενής έκατσε μία εβδομάδα σε κώμα».

«Δεν είχαμε υλικά, σαν προσωπικό. Ήταν μετρημένες οι πάνες. Είτε ήταν το σφουγγάρι είτε ήταν το σαπούνι αυτό το πράγμα είτε τα σεντόνια, είτε τα υποσέντονα. Έχουμε φτάσει να βάλουμε και σακούλα σκουπιδιών στο στρώμα, για να μην είναι βρεγμένο. Δεν είχαμε σεντόνια, γιατί τα κλείδωνε η κυρία. Η αποθήκη ήταν γεμάτη με 400 σεντόνια», είπε ένας άλλος εργαζόμενος.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις: φθορές στις εγκαταστάσεις, ανεπαρκή καθαριότητα, βρόμικα κλινοσκεπάσματα και βρώμικες τουαλέτες, καθώς και έλλειψη επαρκούς προσωπικού.

Ως αποτέλεσμα, οι ηλικιωμένοι παρέμεναν χωρίς βοήθεια για ώρες: λόγω έλλειψης προσωπικού δεν είχαν ξεκινήσει ούτε η ατομική υγιεινή ούτε η χορήγηση φαρμάκων και πρωινού.

Το ελάχιστο προσωπικό που βρισκόταν στη δομή κατά τον έλεγχο ανέφερε ότι εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς διασφάλιση δεδουλευμένων και χωρίς βεβαιότητα ότι θα παρουσιαστούν επόμενες βάρδιες.

Η κατάσταση, όπως προέκυψε από τη σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις, είχε επιδεινωθεί σημαντικά, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων.

Έτσι, η περιφέρεια Αττικής αποφάσισε την άμεση αναστολή λειτουργίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνταν στη μονάδα.