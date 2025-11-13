Εργασίες ασφαλτόστρωσης ξεκινούν από σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Διαδόχου Παύλου και οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στο ρεύμα προς Σούνιο, με τμηματικό κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας, ενώ κάθε τμήμα του δρόμου θα αποκόπτεται προσωρινά, θα εκτελούνται οι εργασίες και στη συνέχεια θα παραδίδεται το ολοκληρωμένο κομμάτι προτού συνεχίσουν οι εργασίες στο επόμενο σημείο.

Παράλληλα, νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στις 22:00 έως αύριο στις 06:00, στο τμήμα της Ποσειδώνος μεταξύ της εισόδου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά και της εισόδου της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, όπου θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.