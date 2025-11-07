Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή δεκάδων νέων μουσικών σχημάτων από όλη τη χώρα ολοκληρώθηκε ο πρώτος νεανικός μουσικός διαγωνισμός Stage Z – Youth Band Battle, μια νέα πρωτοβουλία της ΔΕΘ-HELEXPO που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση προσέφερε μοναδικές στιγμές ζωντανής μουσικής στους επισκέπτες της έκθεσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής νεανικής μουσικής σκηνής.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού σηματοδοτήθηκε από τη βράβευση των νικητών πριν από μερικές ημέρες από τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO σε ειδική εκδήλωση παρουσία στελεχών της συνδιοργανώτριας δισκογραφικής εταιρείας Fine Records και της ΕΡΤ3, χορηγού επικοινωνίας του Stage Z – Youth Band Battle, αλλά και των μελών της κριτικής επιτροπής.

Ο διαγωνισμός προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, με 41 νεανικά μουσικά σχήματα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Από αυτά, 36 προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, ενώ τελικά 28 μπάντες ανέβηκαν στη σκηνή, μετατρέποντας τον ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο ανάμεσα στα περίπτερα 9, 10 και 13 σε μια δυναμική μουσική αρένα.

Το απαιτητικό έργο της αξιολόγησης των διαγωνιζομένων ανέλαβε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους εξής καταξιωμένους επαγγελματίες του μουσικού χώρου:

Joseph Powell – Fine Records, Musician & Senior Project Manager

– Fine Records, Musician & Senior Project Manager Μέμα Μπινοπούλου – Fine Records, Manager & Public Relations

– Fine Records, Manager & Public Relations Aki Rei – Music Producer

– Music Producer Έλενα Αγγελίδου – Ραδιοφωνική Παραγωγός

– Ραδιοφωνική Παραγωγός Νίκος Στεφανίδης – Μουσικός Παραγωγός

Έπειτα από μια εντατική διαδικασία αξιολόγησης, η επιτροπή ανέδειξε τους τρεις μεγάλους νικητές που ξεχώρισαν για την ποιότητα και την καλλιτεχνική τους αρτιότητα:

1η θέση: Christiana Soull + Bikkø

-Χριστιάνα Σουλιώτη

-Βασίλης Αγγελογιάννος

2η θέση: Viceroy

-Γιώργος Γιαβασίδης

-Νίκος Καμακάς

-Αλέξανδρος Ηλιάδης

3η θέση: Moses Remax

-Νίκος Γράψας

-Άλκης Μπέλος

-Βασίλης Παδιώτης

-Μάριος Ζιάβρος

Τα έπαθλα των νικητών είναι σημαντικά, καθώς θα τους παράσχουν ουσιαστικά εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Συγκεκριμένα, ο πρώτος νικητής εξασφαλίζει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την εταιρεία Fine Records. Ο δεύτερος και ο τρίτος νικητής κερδίζουν από μία ζωντανή ηχογράφηση στο υπερσύγχρονο studio της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3, καθώς και συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές του σταθμού.

Η κριτική επιτροπή επισήμανε το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων, τονίζοντας πως πολλά από τα συγκροτήματα που διαγωνίστηκαν διαθέτουν τα απαραίτητα ποιοτικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά για μια αξιόλογη πορεία στη μουσική βιομηχανία. Η θερμή ανταπόκριση των μουσικών σχημάτων και το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο των συμμετοχών αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση για την προσπάθεια αυτή της ΔΕΘ-HELEXPO και μια ισχυρή βάση για τη συνέχιση του Stage Z – Youth Band Battle και στο μέλλον.