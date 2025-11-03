Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η κυρία Κεφαλογιάννη είχε συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ελίζ Ζαλαντό, και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Ορέστη Ανδρεαδάκη, προκειμένου να συζητήσουν τους τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας που υπάρχει ήδη μεταξύ του υπουργείου Τουρισμού και του Φεστιβάλ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν δράσεις που ενισχύουν την κινηματογραφική δραστηριότητα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως προορισμό πολιτισμού και δημιουργίας. Η υπουργός ανέδειξε τη στενή σχέση μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην προώθηση της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Όπως σημείωσε η κυρία Κεφαλογιάννη, «Η Θεσσαλονίκη διανύει μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Το Φεστιβάλ, με την ιστορία, το κύρος και τη σύγχρονη δυναμική του, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη νέα πορεία μιας πόλης ανοιχτής, δημιουργικής και εξωστρεφούς».

Επιπλέον, η υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τους παραγωγούς της τηλεοπτικής σειράς Adolescence, καθώς και τον σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτο και την παραγωγό Αμάντα Λιβανού, με αφορμή μια νέα διεθνή τηλεοπτική παραγωγή που θα γυριστεί στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της ΕΡΤ. Όπως τόνισε η υπουργός, η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη δυναμική της χώρας μας ως τόπου δημιουργίας και έμπνευσης για μεγάλες διεθνείς παραγωγές. Το υπουργείο Τουρισμού στηρίζει έμπρακτα τέτοιες πρωτοβουλίες που συνδέουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό και αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα της χώρας και τη μοναδική της ταυτότητα.

Όπως επισήμανε η κυρία Κεφαλογιάννη, «Ο πολιτισμός αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό τουρισμό. Μέσα από τη δημιουργία και την τέχνη, η Ελλάδα προβάλλεται διεθνώς ως χώρα με ταυτότητα, έμπνευση και αξίες που διαχρονικά εμπνέουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο».