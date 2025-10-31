Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, με τον Γενικό Διευθυντή του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Κωστή Δήμτσα, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για τη δωρεά αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Από το 2012 έως σήμερα, ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός «International Orthodox Christian Charities» (IOCC), σε στενή συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Αποστολή», έχει αποστείλει και παραδώσει στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της Ελλάδας συνολικά 60 κοντέινερ με αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, συνολικής αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Το παρών στη συνάντηση έδωσαν η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» και Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτήριου «Έλενα Βενιζέλου» Ελπινίκη Ταβιανάτου, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» Ευσταθία Κατοίκου και η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου» Χρυσάνθη Κάντζιου.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Ο Διεθνής Οργανισμός των Ορθόδοξων Εκκλησιών, που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις αρχές της δεκαετίας του ’90, και η «Αποστολή» από την Εκκλησία της Ελλάδος με είχαν πρωτοπροσεγγίσει στην προηγούμενή μου θητεία, πριν από 12 χρόνια, εν μέσω μιας πολύ δύσκολης κατάστασης για τη χώρα και για το ΕΣΥ για να προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά τους. Έχω πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα δεν θα είχε ξεπεράσει τη φοβερή αυτή κρίση που βιώσαμε με τον τρόπο που το κάναμε, διατηρώντας την κοινωνία μας ενωμένη, αν στο σύνολό της η Εκκλησία δεν ήταν παρούσα, φροντίζοντας χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος και διατηρώντας αρραγή τον κοινωνικό μας ιστό. Αλλά και οι εκκλησίες του εξωτερικού, μέσω του Οργανισμού αυτού, προσέφεραν από τότε και συνεχίζουν να προσφέρουν μέχρι σήμερα υγειονομικό υλικό.

Σήμερα, είμαστε σε καλύτερη φάση. Ανάγκες υπάρχουν πάντα και η βοήθειά τους και τώρα είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη, και πραγματικά τους ευχαριστώ. Αλλά ειδικά τότε, που είχαμε μεγάλη ανάγκη, η βοήθεια τους ήταν κρίσιμη. Θυμάμαι ακόμα το κοντέινερ που είχε έρθει στον «Ευαγγελισμό» και μας είχε σώσει κατά κυριολεξία, όταν δεν είχαμε χρήματα για να πάρουμε τα πιο στοιχειώδη υλικά.

Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμτσα για την πρωτοβουλία αυτή και για τη συνέπεια, την οποία έχει επιδείξει ο ίδιος και οι συνεργάτες του, την τελευταία 12ετία, και να τους καταστήσω παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους Οργανισμούς που θα ήθελαν να συνδράμουν το ΕΣΥ.

Όσα χρήματα και αν δαπανήσει το ελληνικό κράτος, και σήμερα δαπανούμε περισσότερα από ποτέ, δεν θα είναι αρκετά γιατί οι ανάγκες του ΕΣΥ είναι διαρκώς αυξανόμενες και μεγαλύτερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Κωστής Δήμτσας δήλωσε:

«Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με την «Αποστολή» και η φιλανθρωπική Οργάνωση των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Αμερικής (IOCC) από την αρχή της κρίσης προσφέρουν υγειονομικό υλικό. Σε 12 χρόνια, διατέθηκαν 60 κοντέινερς υγειονομικού υλικού σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Όπως θα θυμόσαστε κύριε Υπουργέ, γιατί σχεδόν μαζί το ξεκινήσαμε, τότε στην οικονομική κρίση η χώρα χρειαζόταν βοήθεια. Οι Έλληνες που βρίσκονται στην Αμερική κινητοποιήθηκαν. Ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια και για εμάς είναι ένα θαύμα το ότι συνεχίζεται για 12 χρόνια με τρομερή συνέπεια. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και διαχρονικά τους Υπουργούς Υγείας, που αξιολόγησαν αυτήν την προσπάθεια και τη χρησιμοποιούν προς όφελος της κοινωνίας».