Στις 8:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όσοι βρέθηκαν στον Ιερό Βράχο παρακολούθησαν τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς να υψώνουν στον ιστό τη σημαία και άκουσαν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6 :47 το πρωί. Ακολούθησαν οι υπόλοιποι κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.