Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε ο Αρκάς την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, δίνοντας -όπως πάντα- τροφή για σκέψη.

«Κάποιες ιδέες είναι καλές για να αγωνίζεσαι γι’ αυτές, αλλά όχι για να τις εφαρμόζεις», είναι η σημερινή ατάκα του γνωστού σκιτσογράφου και επιδέχεται -μάλλον- δύο ερμηνείες:

1. Θεωρία vs Πράξη: Κάποιες ιδέες μπορεί να φαίνονται υπέροχες και να μας κινητοποιούν, να μας εμπνέουν να παλέψουμε γι’ αυτές. Όμως, όταν έρθει η στιγμή να τις εφαρμόσουμε στην πράξη, συχνά ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολες, πρακτικές ή αποτελεσματικές όσο φανταζόμασταν. Στην πράξη, δηλαδή, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ή να μην επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που φανταζόμασταν.

2. Ο δύσκολος δρόμος της αλλαγής: Όλοι έχουμε κάποιες ιδέες και παλεύουμε γι’ αυτές, αλλά όταν έρχεται η ώρα να τις εφαρμόσουμε στην πράξη κάνουμε πίσω. Μπορεί το πρώτο βήμα για οποιαδήποτε αλλαγή να ξεκινάει από μια ιδέα ή μια σκέψη, όμως η εφαρμογή τους είναι που απαιτεί το πραγματικό θάρρος και δύναμη.