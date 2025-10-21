Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, όταν ενημερώθηκε για φωτιά σε κατάστημα Jumbo στο Μαρούσι.

Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν πυκνό καπνό να καλύπτει το κατάστημα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου και άμεσα ξεκίνησαν την επέμβασή τους.

Με τον φόβο να επεκταθεί η φωτιά, στο σημείο έσπευσαν πάνω από είκοσι πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε κοντά στην είσοδο του καταστήματος και κατασβέστηκε γρήγορα.

Για περίπου μισή ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου διεξαγόταν μόνο σε μία λωρίδα.