Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη 10η Ανάβαση Βραχασίου στο Λασίθι όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο Στράτος Σταματάκης βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε στον γκρεμό.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook ο οδηγός, που κατάφερε να βγει σώος μέσα από τις λαμαρίνες, το όχημα φαίνεται να προσκρούει στο πρανές της διαδρομής και τελικά να καταλήγει σε γκρεμό.

Posted by Stamatakis Stratos on Monday, October 20, 2025

«Τίτλοι τέλους για το λιοντάρι μας στην 10η Ανάβαση Βραχασίου. Ο πρώτος αγώνας που συμμετείχε το αυτοκίνητο το 2015 και ο τελευταίος το 2025. Προς ενημέρωση όλων φέρω άκρας υγείας μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχα αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το αγωνιστικό μας», γράφει στην ανάρτησή του ο οδηγός.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Σταματάκη:

«Τίτλοι τέλους για το λιοντάρι μας στην 10η Ανάβαση Βραχασίου. Ο πρώτος αγώνας που συμμετείχε το αυτοκίνητο το 2015 και ο τελευταίος το 2025. Προς ενημέρωση όλων φέρω άκρας υγείας μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχα αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το αγωνιστικό μας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου χάρη στον κατασκευαστή του Γιωργος Πουλακης λειτούργησαν άψογα. Δεν πρέπει να υπάρχουν “ελαφριές” εκπτώσεις στην ασφάλεια ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις.

Η οργάνωση του Αθλητικός Όμιλος Κρήτης-Αοκρήτης έδρασε αστραπιαία και για την ασφαλή απομάκρυνση μου αλλά και για την ανώδυνη περισυλλογή του αυτοκινήτου και τους ευχαριστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήταν δίπλα μας για άλλη μια χρονιά στην προσπάθεια διάδοσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.

Το μέλλον της αγωνιστικής μας δράσης αβέβαιο, αλλά η αγάπη και η στήριξη του κόσμου είναι που μας δίνει δύναμη. Ερασιτέχνες ήμαστε αλλά και μαχητές. Είς το επανιδείν.»