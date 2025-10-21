Έριχναν μπάζα και διάφορα άλλα στερεά απόβλητα σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε περιοχή του δήμου Προποντίδας, στη Χαλκιδική. Πρόκειται για 70χρονο και 46χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το προερχόμενο από καθαρισμό οικοπέδων φορτίο απορρίπτονταν στο σημείο με φορτηγό που οδηγούσε ο 70χρονος και ενεργούσε κατ’ εντολή του 46χρονου. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είναι ιδιοκτησίας του 46χρονου και το χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας εταιρείας χωματουργικών εργασιών, της οποίας είναι διαχειριστής.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, προέκυψε ότι κατά την τελευταία πενταετία, ο δεύτερος προέβαινε συστηματικά στην ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών σύμμεικτων ογκωδών αποβλήτων στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, με διάστρωση και επιχωμάτωσή τους, καθ’ υπέρβαση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις οποίες όφειλε να προβαίνει στη διαλογή, επεξεργασία και διαχείρισή τους με προσωρινή αποθήκευση στον χώρο.

«Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν ο προσπορισμός μεγάλου οικονομικού οφέλους από τη μη σύννομη διαχείριση των αποβλήτων και μπαζών, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένη και ευρεία ρύπανση, υποβάθμιση και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελικής Αρχή.