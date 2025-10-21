Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 21/10 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό ενώ «κατακόκκινοι» είναι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Προβλήματα παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού όπου η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Αιγάλεω και φτάνει έως και τη Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15′-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15′-20′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 21, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.