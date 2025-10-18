Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα

Μαρίνος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Λουκά του Ευαγγελιστού, Αγίου Μαρίνου του γέροντος

Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής ήταν Έλληνας καταγόμενος από την Αντιόχεια της Συρίας και υπήρξε μία από τις πιο φωτισμένες μορφές της πρώτης Εκκλησίας. Ήταν γιατρός στο επάγγελμα, άριστα μορφωμένος και βαθύς γνώστης της ελληνιστικής παιδείας. Όπως μας παραδίδει η Εκκλησιαστική Παράδοση, κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη από τον Απόστολο Παύλο και τον συνόδευσε σε πολλές από τις ιεραποστολικές του περιοδείες. Παρευρέθηκε σε γεγονότα που σημάδεψαν τη διάδοση της νέας πίστης, ενώ υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας πολλών θαυμάτων.

Ο Άγιος Λουκάς συνέγραψε δύο από τα πιο σπουδαία βιβλία της Καινής Διαθήκης: το «Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον» και τις «Πράξεις των Αποστόλων», στα οποία αποτυπώνεται η ευαισθησία, η ιστορική του γνώση και η αγάπη του για την αλήθεια. Το Ευαγγέλιό του περιέχει κοσμήματα της χριστιανικής διδασκαλίας, όπως την Παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη και του ασώτου υιού. Ήταν επίσης, σύμφωνα με την παράδοση, ο πρώτος αγιογράφος που φιλοτέχνησε την Εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό Βρέφος, αλλά και πορτραίτα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Μετά το μαρτύριο του Παύλου, ο Λουκάς διέδωσε το Ευαγγέλιο σε διάφορες περιοχές, όπως τη Δαλματία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Μακεδονία, την Αχαΐα και τη Βοιωτία, όπου σύμφωνα με την παράδοση τελικώς εκοιμήθη ειρηνικά ή μαρτύρησε σε ηλικία περίπου ογδόντα ετών.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 18 Οκτωβρίου. Στην Ορθόδοξη Παράδοση θεωρείται προστάτης των ιατρών και των ζωγράφων, ενώ το παράδειγμά του φωτίζει τον δρόμο κάθε ανθρώπου που αφιερώνει τη γνώση και το ταλέντο του στη διακονία της αλήθειας και της αγάπης του Θεού.

Ακούστε το Απολυτίκιον