Θύμα ξυλοδαρμού καταγγέλλει ότι έπεσε στη μέση κεντρικού δρόμου και μάλιστα μέρα μεσημέρι ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αντώνης Διαμαντάκης κινούνταν με το όχημά του επί της Μητροπολίτου Καλλίδου στην Καλαμαριά όταν σταμάτησε λόγω φωτεινού σηματοδότη πίσω από ένα ΙΧ στη διασταύρωση με την οδό Πόντου.

Έκπληκτος, όπως λέει στο Voria.gr, είδε τον οδηγό του προπορευόμενου ΙΧ να κατεβαίνει από το όχημά του και να τον κατηγορεί ότι τον είχε χτυπήσει.

«Κατεβαίνω, κοιτάω και το δικό του και το δικό μου αυτοκίνητο. Είχαν απόσταση πάνω από 10 εκατοστά. Επιπλέον κανένα από τα δύο δεν είχε την παραμικρή γρατζουνιά», υποστηρίζει ο 82χρονος. Μόλις εξέφρασε τη διαφωνία του, όπως λέει, δέχθηκε δύο απανωτές γροθιές από τον άλλον οδηγό -ο οποίος, όπως ο ίδιος υποστηρίζει ότι έμαθε αργότερα, είναι γνωστός γιατρός-, που είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να χτυπήσει και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Μάτωσα πολύ, το αίμα έρεε ποτάμι», υποστηρίζει στην καταγγελία του. «Ευτυχώς κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι που ήταν κοντά ήρθαν και με σήκωσαν ενώ κάλεσαν την ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Ένας από αυτούς συγκράτησε και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που ήταν σουηδικός κι έτσι μάθαμε ότι ανήκει στον συγκεκριμένο γιατρό και τον οποίον έχω αναγνωρίσει από τις φωτογραφίες», συμπληρώνει.

Ο 82χρονος, με εμφανή τα σημάδια του ξυλοδαρμού και της πτώσης του στο οδόστρωμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ κατέθεσε μήνυση εναντίον του άλλου οδηγού.