Με σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία συνεχίζεται η ημέρα για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς η απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχει φέρει χιλιάδες επιπλέον οχήματα στους δρόμους. Από νωρίς το πρωί, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ ένα τροχαίο στην Κατεχάκη ήρθε να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την εικόνα.

Στην άνοδο του Κηφισού η κυκλοφορία είχε σχεδόν «παγώσει», με τα οχήματα να είναι κολλημένα από την Παραλιακή έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κατεχάκη -και στα δύο ρεύματα- η κίνηση είναι αυξημένη λόγω τροχαίου στο ύψος της Καισαριανής, όπου ενεπλάκησαν τρία οχήματα.

Στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, και στα δύο ρεύματα, η ροή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Στον Καρέα προς Κατεχάκη, όπως και στην Κατεχάκη προς την Αλεξάνδρας, παρατηρούνται έντονα προβλήματα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Ηλιουπόλεως προς το κέντρο της πόλης, στην άνοδο της Πειραιώς προς την Ομόνοια, αλλά και στη Συγγρού από το ύψος της Διάκου.

Ιδιαίτερα φορτωμένη παραμένει και η Αττική Οδός. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας. Στο αντίθετο ρεύμα, προς Ελευσίνα, η κυκλοφορία επιβραδύνεται με καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, αλλά και στο τμήμα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στην Περιφερειακή Υμηττού, ιδιαίτερα στην έξοδο προς Καρέα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας.

Περ.Υμηττού καθυστερήσεις στην έξοδο για Καρέα. https://t.co/gbOnTaew0Y — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 14, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.