Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στην Υγεία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 το πρωί, στην πλατεία Συντάγματος, έπειτα από κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία με ανακοίνωσή της περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία, το σύστημα Υγείας – Πρόνοιας – ΕΚΑΒ βρίσκεται στα όρια των αντοχών του λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται και οι εργαζόμενοι να εξουθενώνονται προσπαθώντας να διασφαλίσουν την παροχή ασφαλών υπηρεσιών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:

«Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας – Πρόνοιας – ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες.

Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων. Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία.

Υπάρχει αδιαφορία συμμετοχής νέων επαγγελματιών υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών και των δυσμενών συνθηκών εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό από τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, με δεδομένο ότι εμείς λαμβάνουμε 12 μισθούς κατ’ έτος αφού αρνούνται την επαναχορήγηση των 13ου και 1 ου μισθού, εν αντιθέσει με τον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι τον 13ο και 14ο μισθό».

«Διεκδικούμε: