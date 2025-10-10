Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε έναν «μαραθώνιο» εκδηλώσεων και εορτασμών που θα κρατήσει μέχρι την Πρωτοχρονιά, μετατρέποντας την πόλη σε πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τα 60ά Δημήτρια και το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Δημητρίου, έως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και τα Χριστούγεννα, η πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς αυξημένης τουριστικής κίνησης, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να αγγίζουν το 70% και να αναμένονται ακόμη υψηλότερες όσο πλησιάζει το τέλος του μήνα.

«Σε πληρότητες, ο Οκτώβριος είναι πολύ καλύτερος από πέρσι. Στην πόλη έχουμε πολλούς ξένους επισκέπτες και λογική της δημοτικής αρχής είναι η συμπληρωματικότητα των εκδηλώσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας», είπε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης.

Ο αντιδήμαρχος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήγησε ότι αμέσως μετά τη λήξη των 60ών Δημητρίων, όπου το πρόγραμμα έχει κοινοποιηθεί και στα αγγλικά προσελκύοντας αρκετούς ξένους επισκέπτες στις εκδηλώσεις, ακολουθεί το Νοέμβριο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και το Open Jazz Festival με το δικό τους πολυπληθές κοινό, ενώ σειρά παίρνουν τα Χριστούγεννα.

«Η Θεσσαλονίκη είναι διαχρονικά ένας value for money προορισμός», ανέφερε από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σιμιακός, συμπληρώνοντας πως οι συνεχείς εκδηλώσεις με τις προσπάθειες του δήμου «δείχνουν να πιάνουν τόπο».

Όπως τόνισε ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Τα Δημήτρια και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου έχουν το δικό τους target group, ενώ όσο πιο κοντά φτάνουμε στα Χριστούγεννα έχουμε τον εγχώριο και βαλκανικό τουρισμό, που ξέρει την πόλη και την εμπιστεύεται».

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων από αρχές Νοέμβρη

Σε αυτό το πλαίσιο προσέλκυσης τουριστών, ο δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε εδώ και καιρό τον σχεδιασμό και την προετοιμασία για τις γιορτές των Χριστουγέννων και την υποδοχή του 2026, που θα επαναληφθεί φέτος μπροστά από το εμβληματικό μνημείο του Λευκού Πύργου.

Φιλοδοξία της δημοτικής Αρχής είναι η Θεσσαλονίκη να φορέσει τα χριστουγεννιάτικά της από τις αρχές του Νοέμβρη, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ώστε τα πολύχρωμα λαμπιόνια, οι γιρλάντες και τα διάφορα στολίδια να αποτελέσουν ένα ακόμη δυνατό «ατού» για τους ταξιδιώτες που αγαπούν το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Τα συνεργεία θα αρχίσουν να στήνουν τα χριστουγεννιάτικα μέσα στις επόμενες 30-35 ημέρες. Η αρχή θα γίνει με τα αιωρούμενα στολίδια στους δρόμους και τα λαμπιόνια σε δέντρα και κολώνες, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Βασίλης Γάκης έχει ήδη κάνει πλάνα για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους, το πότε θα ανάψει και με ποιον γνωστό καλλιτέχνη, κρατώντας το επτασφράγιστο μυστικό, όπως επίσης και για το event της Πρωτοχρονιάς. Εκτιμάται πως και οι δύο εκδηλώσεις θα προκαλέσουν μεγαλύτερο «θόρυβο» από το 2024, όπου η πόλη διαφημίστηκε μέσα από τις εντυπωσιακές εικόνες και τα αμέτρητα βίντεο των επισκεπτών.

Επιπλέον, ο εορταστικός διάκοσμος σταδιακά θα ενισχυθεί και θα εμπλουτιστεί με νέα στολίδια, ενώ εκτός από το ιστορικό κέντρο, χριστουγεννιάτικα δέντρα θα ανάψουν και φέτος σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, για να σκορπιστεί το εορταστικό πνεύμα σε κάθε γειτονιά.