Χειρόφρενο έχει πατήσει σήμερα, 1η Οκτωβρίου η χώρα λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Οι διαδηλωτές που θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις ζητούν απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα, ενώ παράλληλα αίτημά τους είναι η πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η ανακοίνωση – κάλεσμα της ΓΣΕΕ

«Όλοι στη Γενική Απεργία την Τετάρτη 1 Οκτώβρη και στο Συλλαλητήριο στις 11 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την προσεχή Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Οι εργαζόμενοι μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας.

Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Τα αιτήματά μας είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα.

Απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα! Η 37.5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και με θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία, είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα Συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Την Τετάρτη δεν εργαζόμαστε ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

Δεν σιωπούμε ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Δεν υποχωρούμε ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα είναι η ζωή μας».

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην απεργία, απηύθυναν οι ομοσπονδίες εκπαιδευτικών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ)που διεκδικούν την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, την κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές τους και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στο Δημόσιο.

Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ θα γίνει στις 10:30 π.μ. στα Προπύλαια. Μεταξύ των κύριων διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ είναι η απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου και η κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, το 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων, όπως των τριετιών (2012-2023), της μετενέργειας και της συρροής των συμβάσεων, καθώς και άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί επίσης τα σωματεία-μέλη του, τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους και τους ανέργους του Λεκανοπεδίου να δώσουν δυναμικό «παρών» στην 24ωρη πανελλαδική γενική απεργία που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στις 11 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Πώς θα κινηθούν σήμερα τα ΜΜΜ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ, σε ανακοίνωσή τους, δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από 09:00 έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Οι εργαζόμενοι, σε ανακοινώσεις τους, αναφέρουν τα κύρια αιτήματα της απεργίας:

Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ τονίζει: «Ο Κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό.

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες.

Στη μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας».

Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία

Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, ενάντια «στα απαράδεκτα αντεργατικά μέτρα που επιτρέπουν την 13ωρη εργασία» και απαιτούν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για νομοσχέδιο «έκτρωμα» που «σφραγίζει τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει επιβληθεί με δεκάδες, ψηφισμένους από όλες τις κυβερνήσεις, αντεργατικούς νόμους».

Ειδικά στον τομέα της Υγείας, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, «οι υπερωρίες και οι εφημερίες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, και αποτελούν πάγιο μηχανισμό κάλυψης μόνιμων αναγκών και διαχρονικών ελλείψεων παρά τον δήθεν έκτακτο χαρακτήρα τους».

Παράνομη η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην αυριανή απεργία – Δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας παραμένουν σήμερα τα πλοία της ακτοπλοϊας, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ.

Η κινητοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα, με λήξη τα μεσάνυχτα σήμερα.

Αφορμή, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, αποτελεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας έως και 13 ώρες, γεγονός που, όπως υποστηρίζει καταργεί στην πράξη το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία – 8 ώρες ανάπαυση – 8 ώρες ελεύθερος χρόνος».

Η ΠΝΟ αναφέρει ότι οι ναυτεργάτες είναι ήδη από τους πιο επιβαρυμένους εργαζομένους, με μακρές ώρες εργασίας που επηρεάζουν την υγεία, την ασφάλεια και την οικογενειακή τους ζωή.

Στο πλευρό τους τάσσεται και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας ΟΜΥΛΕ, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στα μεγάλα λιμάνια, ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, καθώς και ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια.

Οι ναυτεργάτες καλούν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις, με κεντρικό ραντεβού στα προπύλαια και την Πλατεία Κλαυθμώνος.