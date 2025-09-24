Για αλλαγή του καιρού από το Σαββατοκύριακο μιλούν οι μετεωρολόγοι, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να σημειώνει πως από αύριο ενισχύονται σταδιακά οι βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν Παρασκευή και Σάββατο προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματά του τα επίπεδα θυέλλης, πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία ενώ μας έρχονται και βροχές – καταιγίδες οι οποίες από Σάββατο το απόγευμα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές και μάλιστα προς τα δυτικά θα είναι αρκετά έντονες ως και επικίνδυνες.

Ειδικότερα, το Σάββατο -κυρίως μεσημέρι και απόγευμα- ξεκινάει οργανωμένη επιδείνωση του καιρού που αφορά κυρίως τη δυτική Ελλάδα, το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Την Κυριακή, «βαραίνει αρκετά ο καιρός», όπως σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης. Ο μεγαλύτερος όγκος των φαινομένων και ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά. «Πολύ μεγάλη προσοχή, θα χτυπήσει με αρκετά μεγάλη ένταση αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μπορεί να έχουμε και πλημμυρικά επεισόδια, μπορεί να έχουμε και κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις.

Λίγο πιο ανατολικά, προς την ανατολική Στερεά, την ανατολική Θεσσαλία, τη βόρεια Ελλάδα και γενικότερα μέσα στο Αιγαίο οι χρωματισμοί αρχίζουν και αραιώνουν γιατί θα αρχίσει να επικρατεί και ένα βοριαδάκι που θα κόβει από την ένταση της ισχυρής κακοκαιρίας που αναμένεται να εστιάσει προς τη δυτική Ελλάδα, ίσως και σε τμήματα της κεντρικής χώρας».

«Φαίνεται ότι για αρκετές ημέρες θα έχουμε κύματα από αυτή την κακοκαιρία. Δεν θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, θα στέλνει συνεχώς κύματα βροχών και καταιγίδων -κατά περιόδους βέβαια- μέσα στην άλλη εβδομάδα», ανέφερε ακόμη ο μετεωρολόγος.

Σύμφωνα και με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, σταδιακή μεταβολή στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με περισσότερες νεφώσεις, λίγες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια και εκ νέου ενίσχυση των βοριάδων, ενώ θα ξεκινήσει και πτώση της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά προβλέπεται να φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

«Την Κυριακή θα επηρεάσει αρκετές περιοχές στα ηπειρωτικά, θα δώσει αρκετές βροχές στα ηπειρωτικά, σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά», επισήμανε, ενώ ανέφερε ότι θα πέσει πολύ και η θερμοκρασία: «Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε θερμοκρασίες μέγιστες γύρω στους 20 βαθμούς, ειδικά την Κυριακή. Θα είναι έντονη η μεταβολή. Θα μας επισκεφτεί το φθινόπωρο».