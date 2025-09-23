Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και στην Κρήτη θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Τρίτη 25/9. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες ενώ ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Για την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα βορειοανατολικά και στην Κρήτη και τις θερμές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 27 βαθμούς), 18 έως 31 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 14 έως 30 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 27 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 31 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.