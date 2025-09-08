Τα τοπικά φαινόμενα κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές από το μεσημέρι θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025. Σχετικά υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες ενώ άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα είναι αυξημένες. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και των νησιών του Ιονίου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 31, στη Θεσσαλία από 17 έως 33, στην Ήπειρο από 17 έως 29, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 29, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 28, και στην Κρήτη από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.