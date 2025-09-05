Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός αφότου παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Κωνσταντινουπόλεως στο Μεταξουργείο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί και στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον άνδρα διαμελισμένο και το πτώμα παρέλαβε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι σήμερα στις 07:30 π.μ., ο οδηγός της αμαξοστοιχίας 1304, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο με 79 επιβάτες, αντελήφθη την παρουσία ατόμου εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Για λόγους ασφαλείας, διεκόπη αμέσως η ηλεκτροδότηση της γραμμής. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από την αμαξοστοιχία στις 08:30. Η παροχή ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

«Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω του περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων», καταλήγει η ανακοίνωση.