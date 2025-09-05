Μια τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Μεταξουργείο, όπου συρμός του προαστιακού παρέσυρε πεζό και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Κωνσταντινουπόλεως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές από αφύλακτο σημείο με αποτέλεσμα ο συρμός να τον παρασύρει.

Ο άνδρας, που σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ είναι άστεγος, είναι νεκρός.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό της σορού από τις γραμμές, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας έχει διαμελιστεί.

Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης ατόμου από συρμό τρένου, στην #Αθήνα.

Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

Ο συρμός εκκενώθηκε από τους επιβάτες.