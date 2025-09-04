Δύο εστίες φωτιάς σε δασική έκταση ανάμεσα στον Πολιχνίτο και στη Βρίσα της νότιας Λέσβου ξύπνησαν μνήμες από την μεγάλη πυρκαγιά του 2022, η οποία έκαψε μεγάλη έκταση στην ίδια περιοχή.

Η φωτιά που μαίνεται από τις 2 το μεσημέρι έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική περιοχή, αλλά και χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ «σι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλαιόκαστρο. Η εστία στην Κορώνη ελέγχεται, αλλά το μέτωπο του Παλαιοκάστρου κατευθύνεται προς Καμαρούδι, καίγοντας ελιές και δασική έκταση».

Ας σημειωθεί ότι με μήνυμα 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι όλου του νησιού να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Προς το παρόν πάντως δεν απειλείται οικισμός ή άλλη κατοικημένη περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δυο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα από Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη και Σάμο, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου, αλλά και εθελοντές που δίνουν μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά σε γειτονικό πυκνό δάσος.

Η ενίσχυση των ανέμων δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βρίσα – Προς τον Άγιο Φωκά κατευθύνονται οι φλόγες

Η ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που καίει δασική έκταση και έκταση με χαμηλή έκταση στην περιοχή της Βρίσας στη νότια Λέσβο.

Στις 4.30 το απόγευμα οι φλόγες κατευθύνονται πλέον προς τον ‘Αγιο Φωκά. Το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα η Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου και του Δήμου Δυτικής Λέσβου να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης των εναέριων μέσων που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

‘Αμεσα έγινε γνωστό πως τα εναέρια μέσα ενισχύονται με ένα Bell, τρία air tractor από Αγχίαλο και δυο air tractor από Αλεξανδρούπολη.

Στόχος, όπως δηλώθηκε από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, οι δυνάμεις πυρόσβεσης να «κυκλώσουν» τις φλόγες και να μπορέσουν, όταν πέσει το σκοτάδι και αποχωρήσουν τα εναέρια μέσα, να ελέγξουν τις φλόγες οι επίγειες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ