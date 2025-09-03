Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αποθηκευτικό χώρο επί της οδού Ορτανσίας στο Δήμο Αχαρνών Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:55 σε αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται εντός φυτωρίου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ