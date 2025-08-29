Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός.

Λίγο μετά τις 10:00, αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Μαρίας Κάλλας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα. Το τροχαίο έγινε κοντά στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο 31χρονος οδηγός του Ι.Χ. που έπεσε πάνω στα σταθμευμένα συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.