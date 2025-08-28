Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Μελιγαλά Μεσσηνίας. Λόγω της πυρκαγιάς, που καίει σε αγροτοδασική έκταση, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, το οποίο τους καλεί να εκκενώσουν τις περιοχές Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά», αναφέρει το μήνυμα.

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.