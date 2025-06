Ολοταχώς προς την απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας Belh@rra οδεύει η Ελλάδα καθώς, αύριο Τρίτη, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει σχετικά την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Σε κάθε περίπτωση, την Τετάρτη, θα γίνει η επίσημη τελετή καθέλκυσης για την τρίτη belha@rra της Ελλάδας, τη «Φορμίων» στη Λοριάν της Γαλλίας και θα την παρακολουθήσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

2025 marks a key milestone for the FDI programme, with sea trials and the upcoming delivery of HS Kimon for the @NavyGR, along with the imminent launching of the third vessel, HS Formion. pic.twitter.com/9jr0cJ3Z9Z