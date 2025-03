Η Δανία απάντησε με έντονο τρόπο στα σχόλια του Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με τα οποία η Κοπεγχάγη «δεν έχει κάνει αρκετά για τη Γροιλανδία».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αυτές τις δηλώσεις την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη διαστημική βάση Pituffik στη βορειοδυτική Γροιλανδία – μια κίνηση που τόσο η Κοπεγχάγη όσο και η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, θεώρησαν πρόκληση.

«Το μήνυμά μας προς τη Δανία είναι απλό: δεν έχετε φερθεί καλά στον λαό της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξη Τύπου.

«Έχετε υποεπενδύσει στους ανθρώπους της Γροιλανδίας και έχετε υποεπενδύσει στην αρχιτεκτονική ασφαλείας αυτής της απίστευτης, πανέμορφης γης».

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε το Σάββατο στο X (πρώην Twitter):

«Είμαστε ανοιχτοί στην κριτική, αλλά ας είμαι απολύτως ειλικρινής – δεν εκτιμούμε τον τόνο με τον οποίο εκφράστηκε. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που μιλάς στους στενούς σου συμμάχους, και εξακολουθώ να θεωρώ τις ΗΠΑ στενό μας σύμμαχο».

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το τεράστιο νησί της Αρκτικής για λόγους εθνικής και διεθνούς ασφάλειας και είχε αρνηθεί να αποκλείσει ακόμα και τη χρήση βίας για την απόκτησή του.

«Πιστεύω ότι η Γροιλανδία καταλαβαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την κατέχουν», δήλωσε ο Βανς την Παρασκευή.

«Και αν η Δανία και η Ε.Ε. δεν το καταλαβαίνουν, τότε πρέπει να τους το εξηγήσουμε. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Είναι κρίσιμη για τη διεθνή ασφάλεια».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο χρήσης βίας, ο Βανς υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θεωρεί πως κάτι τέτοιο θα χρειαστεί.

«Πιστεύουμε ότι αυτό έχει λογική, και επειδή θεωρούμε ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας είναι λογικοί και καλοπροαίρετοι, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε μια συμφωνία – στο στυλ του Ντόναλντ Τραμπ – για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια της Γροιλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε.

Η Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας, είναι ημιαυτόνομη περιοχή του δανικού βασιλείου, με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας να ασκούνται από την Κοπεγχάγη.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, αντέδρασε επίσης στις δηλώσεις Βανς, λέγοντας:

«Για πολλά χρόνια έχουμε σταθεί στο πλευρό των Αμερικανών σε πολύ δύσκολες συνθήκες», αναφερόμενη στις συμμετοχές της Δανίας σε στρατιωτικές αποστολές στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

«Η αναφορά του αντιπροέδρου στη Δανία δεν είναι ακριβής», συμπλήρωσε.

