Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και η The Newtons Laboratory γιόρτασαν με δείπνο που είχε στο επίκεντρό του τη Μεσόγειο και την Ελλάδα την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών γυρισμάτων στα οποία συμμετέχει η Nia Vardalos, στο Island Club & Restaurant την Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024.

Η καμπάνια και τα spot που θα προβληθούν σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσα στο 2025 εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχουν ως στόχο την προώθηση των Ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων σε συνδυασμό με τουριστικούς προορισμούς, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.Στο δείπνο, ανάμεσα σε άλλους, παρευρέθηκαν οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιος Σταμενίτης και Χρήστος Κέλλας, η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμός Τουρισμού, Αγγελική Γκερέκου και ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Φραγκάκης, ο Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Συμβούλος της Κοινωνία της Πληροφορίας, o Στέλιος Ράλλης, Head of Development της Vodafone Ελλάδας, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, ο Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, η Κατερίνα Σάββα, Managing Director της The Newtons Laboratory, Στέλιος Ζωντός, Πρόεδρος της The Newtons Laboratory και ο Νικόλας Αλαβάνος, Διευθύνων Σύμβουλος και Executive Producer της Filmiki Productions.