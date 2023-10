⚓🇬🇷 Follow the FDI HS Kimon launch ceremony live in french by following this link

👉 https://t.co/7PfQGUqMnC



⚓🇬🇷 Για να παρακολουθήσετε ζωντανά την Τελετή Καθέλκυσης της 1ης Ελληνικής FDI, ΚΙΜΩΝ, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο

👉 https://t.co/pMYSwPHbJL pic.twitter.com/hOrbWTXpjx