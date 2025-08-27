Ταχύτερα θα δοθούν τα αναδρομικά που έχουν εκδικαστεί σε 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς το Δημόσιο αποφάσισε να παραιτηθεί του εφετειακού του δικαιώματος. Σύμφωνα με τον εργατολόγο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος μίλησε στο OPEN «τους έχει βρει η κυβέρνηση, τους έχει εντοπίσει ο ΕΦΚΑ. Έτρεχαν οι τόκοι σε βάρος του ΕΦΚΑ. Τώρα θα τα δώσουν χωρίς να τους πάνε στα ανώτατα δικαστήρια».

Παράλληλα ερωτηθείς σχετικά με το επίδομα των 250 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων, ο Αλέξης Μητρόπουλος σημείωσε: «Η δική μας πληροφορία, διευρύνοντάς το και αυξάνοντάς το θα χτιστεί ένα αφήγημα ότι «εμείς δίνουμε 13η σύνταξη». Έχουμε στείλει εδώ και ένα μήνα επιστολή στον πρωθυπουργό που τον εγκαλεί για τον ηλικιακό κόφτη που βγάζει έξω χήρες, ορφανά κυρίως γυναίκες, περίπου 500.000 και για το τεκμαρτό εισόδημα που κόβει άλλους τόσους».

Σχετικά με τον νέο υπολογισμό των συντάξεων, ο εργατολόγος και άλλοτε βουλευτής επισήμανε τους κινδύνους. «Αλλάζει ο υπολογισμός των συνταξίμων. Αν αυξάνονται κανονικά και παραπάνω οι μισθοί θα είναι ωφέλεια για τους συνταξιούχους, αν ο πληθωρισμός είναι μεγάλος και οι μισθοί δεν αυξηθούν, καλό είναι να μείνουμε σε προηγούμενο σύστημα. Είναι επικίνδυνο. Καταργεί τις ασφαλιστικές εισφορές επί των προσαυξήσεων των υπερωριών. Καταργώντας τις ασφαλιστικές εισφορές επί των προσαυξήσεων στο βάθος θα έχουμε και μείωση συντάξεων».

Ο Αλέξης Μητρόπουλος άσκησε σκληρή κριτική στο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης κυρίως στα σημεία που αφορούν την απόλυση έπειτα από αδικαιολόγητη απουσία αλλά και τη «συναίνεση» για το τη δυνατότητα απασχόλησης επί 13ωρο στον ίδιο εργοδότη.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο νόμος αναφέρει ότι “Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον εργασίας αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη”. Και οι δύο συναποφασίζουν ή σώζει μόνο την απόλυσή του. Πώς θα του συμπεριφερθεί αν αρνηθεί; Θα τον ρίξει στην ιεραρχία; Θα τον βλάψει; Θα του δώσει τα μπόνους;»

Για την αδικαιολόγητη απουσία από τον χώρο εργασίας, ο εργατολόγος σημείωσε: «Γιατί δεν λέει ότι θα έχουμε fast track απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Σε πέντε μέρες εργάτης και υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα θα απολύεται. Η αδικαιολόγητη αυθαίρετη αποχή του εργαζόμενου σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών συναπτών εργασίμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί καταγγελία σύμβασης εκ μέρους του, άρα παραίτηση από αποζημίωση, εφόσον έχει παρέλθει διάστημα δύο ημερών».

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο αναγνώρισε πάντως και θετικές πτυχές αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όλο το κεφάλαιο για τα εργατικά ατυχήματα, για τον γιατρό εργασίας είναι σε θετική κατεύθυνση».