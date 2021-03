Στον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν τα επόμενα έτη οι επενδύσεις στις υπεράκτιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην ψηφιακή διάσκεψη με τίτλο «Blue Economy Forum: The way to green recovery», την οποία διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι η ανάπτυξη υπεράκτιων πάρκων Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας, κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών, σε συνδυασμό με την προώθηση έργων αποθήκευσης «πράσινης» ενέργειας, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Όπως σημείωσε, το Υπουργείο επεξεργάζεται ήδη το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο το καλοκαίρι. Βασικός στόχος είναι η εκπόνηση δίκαιου και σταθερού πλαισίου το οποίο θα παρέχει ισχυρά κίνητρα σε επενδυτές, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος που καταγράφεται για την υλοποίηση υπεράκτιων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Μιλώντας για τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής για την ενεργειακή μετάβαση, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει πρωτοπόρο στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την απανθρακοποίηση. Σε αυτήν την προσπάθεια εντάσσεται η υλοποίηση επενδύσεων για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρισμού, με την πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 3,5 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε επίσης στον κρίσιμο ρόλο της ναυτιλίας στη «γαλάζια οικονομία», επισημαίνοντας τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Όπως δήλωσε, «τα μέτρα για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί να προσελκύσει επενδύσεις και να προωθήσει την καινοτομία σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα υπεράκτια πάρκα ΑΠΕ, τα λεγόμενα «πράσινα» λιμάνια και ναυπηγεία, οι θαλάσσιες μεταφορές με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης».