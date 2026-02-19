Την ίδρυση και λειτουργία νέου ιδιόκτητου σταθμού γάλακτος στην περιοχή Γλυκή Θεσπρωτίας ανακοίνωσε η γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ. Ο νέος σταθμός, συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ. και δυνατότητας ημερήσιας παραλαβής και αποθήκευσης γάλακτος 60 τόνων, θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου.

«Αποτελεί έναν ακόμη ισχυρό κρίκο στο δίκτυο ζώνης γάλακτος της ΟΜΗΡΟΣ, ενισχύοντας τη συλλογή πρώτης ύλης σε μία περιοχή στρατηγικής σημασίας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταθερές, μακροχρόνιες συνεργασίες με τους τοπικούς κτηνοτρόφους», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η επένδυση εντάσσεται σε μία ευρύτερη στρατηγική απόφαση ανάπτυξης που στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από την τοπική παραγωγική κοινότητα. Η λειτουργία του νέου σταθμού έχει οδηγήσει ήδη στη δημιουργία πέντε νέων άμεσων θέσεων εργασίας, καθώς και στην ένταξη 150 νέων κτηνοτρόφων στο δίκτυο ζώνης γάλακτος του ομίλου, συμβάλλοντας στη δημιουργία συνθηκών μεγαλύτερης διαφάνειας και σταθερότητας στην αγορά γάλακτος της περιοχής και ενισχύοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων.

Με τον νέο σταθμό στη Θεσπρωτία, η ΟΜΗΡΟΣ συμπληρώνει και ενδυναμώνει το πανελλαδικό της δίκτυο συλλογής γάλακτος, το οποίο περιλαμβάνει ήδη σταθμούς στη Στερεά Ελλάδα, την Τρίπολη, το Αγρίνιο, την Ξάνθη, τη Λιβαδειά, τη Νάξο και το Ρέθυμνο. Η παρουσία στην Ήπειρο, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποκτά πλέον μόνιμο και ουσιαστικό χαρακτήρα, επιτρέποντας στην εταιρεία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση υγιών συνθηκών συνεργασίας και στην ενίσχυση της τοπικής κτηνοτροφικής παραγωγής με σαφή επιρροή στη θετική αναπροσαρμογή της τιμής γάλακτος, όπως ήδη έχει φανεί.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού, ο διευθυντής Ζώνης Γάλακτος της ΟΜΗΡΟΣ, Δημήτρης Κουρκούνας, δήλωσε: «Η Ήπειρος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιφέρειες της ελληνικής κτηνοτροφίας και για εμάς ήταν στρατηγική επιλογή να αποκτήσουμε ουσιαστική, φυσική παρουσία στην περιοχή. Ο νέος σταθμός γάλακτος δεν είναι απλώς μία επένδυση σε υποδομές, αλλά μία έμπρακτη δέσμευση στήριξης των κτηνοτρόφων, της τοπικής παραγωγής και της δίκαιης αποτίμησης του ελληνικού γάλακτος. Στόχος μας είναι να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιες συνεργασίες, δημιουργώντας αξία για όλους και ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα».

Η ΟΜΗΡΟΣ είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εξαγωγικές γαλακτοβιομηχανίες, με έδρα τα Τρίκαλα και παρουσία σε περισσότερες από 40 διεθνείς αγορές για πάνω από 40 χρόνια. Διαθέτει τρία εργοστάσια σε Ελλάδα και Κύπρο. Εξειδικεύεται στην παραγωγή παραδοσιακών ελληνικών και κυπριακών τυριών ΠΟΠ, αξιοποιώντας φρέσκο γάλα από επιλεγμένους τοπικούς παραγωγούς και προηγμένες τεχνολογίες σε πλήρως καθετοποιημένες και πιστοποιημένες μονάδες.