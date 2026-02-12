Σε θετικό έδαφος διατηρούνται σήμερα, Πέμπτη 12/02, οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στις κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες φαίνεται να επισκιάζουν τις ενδείξεις για πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά.

Συγκεκριμένα:

Το αμερικανικό αργό (WTI) σταθεροποιήθηκε κοντά στα 65 δολάρια το βαρέλι , μετά την άνοδο άνω του 1% που σημείωσε την Τετάρτη.

, μετά την άνοδο άνω του 1% που σημείωσε την Τετάρτη. Το Brent ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση υπερβαίνοντας το φράγμα των 69 δολαρίων.

Διπλωματικό θρίλερ και φόβοι για πλήγματα

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε πως στόχος του παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη -σε δηλώσεις του μετά τις συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου-, η αγορά παραμένει σε επιφυλακή. Οι έμποροι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων, γεγονός που θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

Αύξηση αποθεμάτων και το βλέμμα στη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Στο εσωτερικό μέτωπο των ΗΠΑ, τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού σημείωσαν άλμα 8,5 εκατομμυρίων βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Ιούνιο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που αναμένεται αργότερα σήμερα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η έκθεση ενδέχεται να επισημάνει εκ νέου την ύπαρξη παγκόσμιας υπερπροσφοράς (glut), γεγονός που ίσως ασκήσει νέες πιέσεις στις τιμές, εάν οι γεωπολιτικοί φόβοι υποχωρήσουν.