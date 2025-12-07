Η μετανάστευση των Ελλήνων προς το εξωτερικό δεν έχει ανακοπεί, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Η εξέλιξη αυτή έχει διπλή αρνητική διάσταση, καθώς από τη μία πλευρά αποδυναμώνει την ποιότητα του εργατικού δυναμικού, αφού μεταναστεύουν κυρίως πτυχιούχοι και εξειδικευμένοι επαγγελματίες, και από την άλλη επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς χάνεται ένα κρίσιμο τμήμα νέων εργαζομένων, την ώρα που οι γεννήσεις μειώνονται.

Πάνω από 369.000 Έλληνες στο εξωτερικό

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, που παραθέτει το Ελεγκτικό Συνέδριο, το 2024, 369.300 Έλληνες ηλικίας 20-64 ετών ζούσαν σε χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ (Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν). Σε σχέση με το 2023, καταγράφεται αύξηση 3,5%, τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι το brain drain έχει ανακοπεί.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα για τους πτυχιούχους, που δείχνει ότι ο αριθμός των Ελλήνων με ανώτατη εκπαίδευση που ζουν στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 71% την περίοδο 2014-2024. Μόνο το 2024 υπολογίζεται ότι 117.000 πτυχιούχοι Έλληνες βρίσκονται σε χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, αριθμός αυξημένος κατά 9.600 άτομα από το προηγούμενο έτος.

Δημογραφική «βόμβα»

Η συνεχιζόμενη μετανάστευση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παραγόντων που οξύνουν το δημογραφικό πρόβλημα και πιέζουν το ασφαλιστικό σύστημα. Οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό είναι: