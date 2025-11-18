Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από την 1η Δεκεμβρίου 2025 το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, με τις επιχειρήσεις λιανικής, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να καλούνται να τρέξουν έναν αγώνα δρόμου δύο εβδομάδων για να ευθυγραμμιστούν με τις νέες υποχρεώσεις.

Με τις νέες αποφάσεις που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ολοκληρώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τη Φορολογική Διοίκηση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι άμεσες πληρωμές ενσωματώνονται στο καθημερινό ταμείο των επιχειρήσεων και στη ρουτίνα των καταναλωτών.

Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

Για τους πολίτες, η νέα υποχρέωση μεταφράζεται σε έναν επιπλέον τρόπο πληρωμής στο σημείο πώλησης. Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, δίπλα σε κάρτες και μετρητά θα υπάρχει η επιλογή της άμεσης μεταφοράς χρημάτων μέσω IRIS από το κινητό.

Η πληρωμή θα «περνά» κατευθείαν από τον λογαριασμό του καταναλωτή στον λογαριασμό της επιχείρησης, διευκολύνοντας τη διαδικασία και μειώνοντας τον χρόνο στο ταμείο.

Ποιοι εντάσσονται

Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες καταναλωτές (B2C). Κάθε πληρωμή, είτε γίνεται με κάρτα είτε μέσω IRIS, θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ενημέρωση της ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο.

Με την κίνηση αυτή η Φορολογική Διοίκηση επιχειρεί να καταγράφει κάθε συναλλαγή που γίνεται με ηλεκτρονικό χρήμα.

Ο κεντρικός στόχος των νέων τεχνικών πρωτοκόλλων είναι καμία είσπραξη χωρίς αυτόματη έκδοση απόδειξης. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε επικαιροποίηση των προδιαγραφών διασύνδεσης, ώστε οι άμεσες πληρωμές να περνούν είτε από τα POS είτε μέσω παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Οι εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών έχουν προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 για να δηλώσουν συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις καλούνται να προετοιμαστούν ώστε η μετάβαση της 1ης Δεκεμβρίου 2025 να γίνει χωρίς αναταράξεις και με το IRIS να αποκτά επισήμως μόνιμη θέση στο ταμείο.