Το Bloomberg αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι το χρέος μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, όταν και ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Πιο αναλυτικά, το bloomberg.com αναφέρει πως το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 145,4% του ΑΕΠ φέτος και να μειωθεί περαιτέρω το 2026, σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα. Αυτό αποτελεί μείωση από το ρεκόρ του 2020, που ήταν σχεδόν 210%, και είναι λίγο κάτω από το επίπεδο του 147,8% που παρατηρήθηκε το 2010, όταν η χώρα έλαβε το αρχικό πακέτο διάσωσης.

Τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν ένα ακόμη ορόσημο στην αποκατάσταση της Ελλάδας ως δανειολήπτη. Η χώρα έχει ήδη καταφέρει να ανακτήσει την επενδυτική της βαθμολογία, έχει αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια διάσωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και σχεδιάζει να πράξει το ίδιο με μέρος των δανείων διάσωσης από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ως αποτέλεσμα, οι αξιωματούχοι προβλέπουν πλέον ένα ποσοστό χρέους 137,6% για το επόμενο έτος.

Τέτοιες εξελίξεις είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτες σε μια εποχή που μία από τις μεγαλύτερες χώρες που συνέβαλαν στη στήριξη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κρίσης, υποκύπτει σήμερα στις δικές της οικονομικές αναταραχές. Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία εντάθηκε τη Δευτέρα, όταν ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου παραιτήθηκε, οδηγώντας το κόστος δανεισμού της χώρας σε σχέση με το γερμανικό χρέος στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024.

Η Ελλάδα έχει βελτιώσει ραγδαία το προφίλ του χρέους της, υπερβαίνοντας επανειλημμένα τους δημοσιονομικούς στόχους. Το ίδιο θα κάνει και το 2025 για τέταρτη συνεχή χρονιά και πλέον αναμένει συνολικό πλεόνασμα προϋπολογισμού ύψους 0,6% του ΑΕΠ. Ο αρχικός στόχος ήταν έλλειμμα 0,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Για το επόμενο έτος, το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει έλλειμμα 0,1%.

Τα δημοσιονομικά επιτεύγματα της χώρας παραμένουν σε έντονη αντίθεση όχι μόνο με τη Γαλλία, αλλά και με το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής συνολικά. Το 2024, η Ελλάδα ήταν μία από τις έξι μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψαν πλεόνασμα στον

προϋπολογισμό.

Τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα επέτρεψαν στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει μια σειρά φορολογικών μειώσεων και άλλων μέτρων δημοσιονομικής ελάφρυνσης, σε μια προσπάθεια να μετριάσει την αύξηση του κόστους ζωής, η οποία παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,2% το 2025, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για το 2026, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,4%.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επικεντρωθεί στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την τόνωση της οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπει: