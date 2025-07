Παρά τους θετικούς οικονομικούς δείκτες, τα οφέλη από τη μερική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να μην έχουν γίνει ακόμα εμφανή στους απλούς πολίτες με το ήμισυ του ελληνικού πληθυσμού να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές.

Σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 46% των Ελλήνων ηλικίας 16 ετών και άνω ανέφεραν το 2024 ότι δεν ήταν οικονομικά σε θέση να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς μπροστά από τη Ρουμανία (58,6%) και ελαφρώς πίσω από τη Βουλγαρία (41,4%).

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 27% των πολιτών δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια εβδομάδα διακοπών το 2024. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από ό,τι το 2023 (μείωση κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες) και 10,6 μονάδες κάτω από το επίπεδο που καταγράφηκε το 2014, υποδεικνύοντας μια σταδιακή βελτίωση σε ολόκληρη την ΕΕ.

In 2024, 27.0% of the EU’s population aged 16 or older were unable to afford 1 week of annual holidays away from home.🎒⛱



Highest shares in:

🇷🇴Romania (58.6%)

🇬🇷Greece (46.0%)



Lowest in:

🇱🇺Luxembourg (8.9%)

🇸🇪Sweden (11.6%)



Learn more 👉 https://t.co/A4NbmEnNTs pic.twitter.com/7xAMKO4hAz